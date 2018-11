Gioco di squadra per riparare il tetto della Pieve di San Floriano

TOLMEZZO – «Gioco di squadra». Così il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, ha definito l’azione messa in atto per riparare il tetto della Pieve di San Floriano, danneggiato dal maltempo dei giorni scorsi.

Sul suo profilo Facebook, il primo cittadino ha dato merito alla Protezione Civile regionale per aver messo a disposizione i teli e per essersi occupata del trasporto del materiale con l’elicottero, ai volontari della squadra comunale di Tolmezzo per il servizio svolto, all’azienda Rovis per il legname dato, al Comune per il materiale di ferramenta, ai Vigili del Fuoco per la posa in opera.