Salt, autocarro sbanda e finisce in un campo

POVOLETTO - Nel pomeriggio di mercoledì 7 novembre, una squadra dei Vigili del Fuoco di Udine è intervenuta a Salt di Povoletto per un incidente che ha visto coinvolto un autocarro che trasportava scarti di fonderia.

L'automezzo, che viaggiava in direzione di Udine, ha sbandato ed é finito in un campo che costeggia la strada. Si tratta della strada regionale 104 al progressivo 2+600. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo per evitare lo sversamento di olio lubrificante.

Sul posto è giunta una pattuglia del carabinieri per i rilievi del caso. Il conducente del pezzo pesante è rimasto ferito in modo lieve.