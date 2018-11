Palmanova in gara su RaiTre a ‘Il Borgo dei Borghi’

PALMANOVA - Andrà in onda sabato 10 novembre, in prima serata su RaiTre, un ampio reportage su Palmanova. La città stellata partecipa infatti alla trasmissione ‘Il Borgo dei Borghi’ durante la quale 60 borghi d’Italia si sfidano mostrando al pubblico le proprie peculiarità. Per la nostra regione, oltre a Palmanova, partecipano alle eliminatorie anche Venzone e Polcenigo. Alla finale accederà solo il borgo più votato per ogni regione italiana. Per esprimere il proprio voto a favore della Fortezza Unesco, si può accedere al sito www.rai.it/borgodeiborghi, scegliere la categoria B e cliccare su vota (dopo essersi registrati). Si può votare una volta al giorno a testa fino alla chiusura delle votazioni (il 22 novembre 2018).



BORGHI - Di Palmanova, da poco entrata nel Club dei 'Borghi più belli d’Italia' e fiera del riconoscimento come patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, si potranno ammirare dall’alto le tre cinte murarie, due veneziane e una napoleonica, il parco storico dei Bastioni, il fossato e le gallerie, le tre porte monumentali, la grande piazza d’armi centrale, le statue dei provveditori che la circondano e i palazzi storici veneziani. Ma sarà anche un viaggio tra le persone, le loro storie e aneddoti di vita, tra le attività che vengono svolte in città, artigianato e cucina, o sui Bastioni, l’equitazione e la mountain bike.



PROMOZIONE - «Vogliamo promuovere le bellezze della Fortezza, la sua unicità a livello mondiale e la sua storia. Siamo sicuri di avere un prodotto turistico di alto valore e che molte persone stanno, ogni giorno di più, dimostrando di apprezzare» commenta il Sindaco Francesco Martines. Che aggiunge: 'Il Borgo dei Boghi' è una grande vetrina. Chiediamo a tutti coloro che amano Palmanova di sostenerla nella votazione online, permettendole di accedere alla finale del 24 novembre, dandole ulteriore opportunità di visibilità». La trasmissione è pensata come un vero e proprio viaggio nell’Italia dei piccoli centri, viaggio che Camila Raznovich compie dal Sud al Nord Italia: un percorso a tappe per svelare i tesori più nascosti della nostra penisola, ricchi di storia, arte, cultura e bellezza.