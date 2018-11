Cioccolatiamo: la fiera del cioccolato ‘invade’ Trieste

TRIESTE - Una passione trasversale che ci accompagna dall'infanzia fino all'età adulta. È quella per il cioccolato, un momento di dolcezza che regala buonumore ai bambini di tutte le età. Nel nostro Paese ne consumiamo in media più di 3 chili l’anno per un giro d’affari, secondo gli ultimi dati, pari a 11,7 miliardi di euro. In vetta alle preferenze resta il cioccolato fondente davanti a quello al latte al bianco. La forma preferita rimane la tavoletta, ma seguono a ruota le praline. A cioccolato puro, dolci e biscotti al cioccolato, bevande al cioccolato è dedicata la Fiera del cioccolato ‘CioccolatiAmo’ evento a ingresso libero promosso da Flash Srl in co-organizzazione con il Comune di Trieste in programma nella centralissima Piazza Sant'Antonio a Trieste dall’8 all’11 novembre 2018. L'evento dedicato a quello che i Maya chiamavano ‘il cibo degli dei’ - che torna a grandissima richiesta dopo il grande successo delle passate edizioni - propone anche nel 2018 laboratori, Show Cooking, mattinate per le scuole, mostra sul cioccolato, creazioni artistiche dal vivo e incontri con esperti del settore sull’arte dei Maestri cioccolatieri.

L’EVENTO - Per quattro giorni, dalle 9 alle 21, a ingresso libero, sarà un tripudio di dolcissime proposte a base di cioccolato, rigorosamente artigianali e realizzate solo ed esclusivamente con squisiti e golosi ingredienti di qualità da Maestri cioccolatieri che permetterà di scoprire ai sempre numerosi visitatori del tradizionale appuntamento tutte le caratteristiche della filiera del cioccolato. A ospitare l'evento, amatissimo dai triestini e dai numerosi turisti presenti in città nel periodo prenatalizio, un'accogliente tendostruttura illuminata da fasci di luce multicolori che creeranno un effetto particolarmente suggestivo. All'interno del tendone trasparente, abbellito da un allestimento floreale e da una moquette, troveranno spazio selezionatissimi espositori: sceltissimi maestri pasticceri, locali e nazionali, provenienti da tutta Italia (Piemonte, Lombardia, Umbria, Veneto e Friuli Venezia Giulia) e dall’estero (Ungheria e per la prima volta, Istria croata, da Parenzo), offriranno al pubblico la possibilità di conoscere e gustare le proprie dolcissime e sfiziose preparazioni. Ricco anche nel 2018 il programma di iniziative che faranno da contorno al dolcissimo evento. Nei giorni di apertura, la struttura ospiterà momenti di approfondimento didattico con particolare attenzione alle scuole.

CIOCCO SCHOOL - Non mancheranno come ogni anno gli appuntamenti Ciocco School: i piccoli visitatori potranno partecipare ai Corsi introduttivi dedicati all’ABC del Cioccolato tenuti dai Maestri cioccolatieri, assisterne alle istruttive fasi della preparazione e lavorazione artigianale e degustare le golosissime creazioni appena realizzate. Per i bambini sono previsti dei laboratori gratuiti anche il sabato e la domenica, sia alla mattina che al pomeriggio.

DEGUSTAZIONE - A un pubblico più adulto saranno invece rivolti percorsi degustativi dedicati alla conoscenza di grappe e cocktail a base di cioccolato e Show Cooking. Non mancherà infine l'animazione per i bambini.