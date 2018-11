Ad Aviano venerdì si parla di agricoltura e salute

AVIANO - Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Sergo invita i cittadini il 9 novembre, alle 20.30, presso la Casa dello Studente di Aviano per parlare di politica agricola e sanitaria, ovvero di quale può e deve essere il ruolo dell'agricoltura al tempo degli squilibri tra ambiente e impronta umana, e come può essere ripensata la funzione della campagna.

Al tavolo dei relatori, otre allo stesso Sergo ci saranno Gustavo Mazzi, medico chirurgo con specializzazioni in patologie dell'apparato digerente, nefrologia, salute del sangue, e il naturalista Michele Zanetti. Nel corso del dibattito sarà possibile analizzare la relazione uomo/ambiente che ha luogo nello spazio della campagna, l'impatto delle monocolture sulla diversità di specie viventi, le possibili soluzioni che si possono adottare per migliorare le funzioni dell'ambiente rurale. A chiudere la serata sarà l'imprenditore Walter Zamuner di San Quirino, primo produttore in Friuli Venezia Giulia di zafferano di alta qualità, con cui si rifletterà sul rapporto uomo/ambiente anche dal punto di vista economico.

«Questo incontro - ha sottolineato il consigliere pentastellato Sergo - ha lo scopo di confrontare diverse idee, azioni, esigenze, per riflettere sul futuro delle pratiche agricole e dello spazio da garantire alla campagna, fonte di sostentamento e salute, incontro di specie, spazio ricreativo e paesaggio di bellezza. Temi che dobbiamo approfondire e ripensare, soprattutto alla luce dei disastri atmosferici di cui il nostro territorio è stato vittima nei giorni scorsi».