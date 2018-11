Strane vibrazioni a Premariacco: è mistero

PREMARIACCO – Un vero e proprio mistero sta interessando, in questi giorni, la comunità di Premariacco. La popolazione sta avvertendo un’onda sonora capace di far tremare porte, vetri delle finestre e addirittura i tetti. A darne notizia è il Messaggero Veneto, che sottolinea come non sia stato ancora possibile dare una spiegazione allo strano fenomeno.

DECINE LE SEGNALAZIONI - Le vibrazioni non sono continue, ma intermittenti. Decine le segnalazioni giunte al sindaco Roberto Trentin, che attivato la squadra comunale di Protezione Civile per scoprire l’origine di questo strano rumore. Sulla vicenda stanno indagando anche i carabinieri. Le vibrazioni sono avvertire soprattutto nel pomeriggio e verso sera, e dai primi sopralluoghi effettuati parrebbero provenire dalla spiaggia sul fiume Natisone o direttamente dal corso d’acqua.

MISTERO - Alcune registrazioni dello strano fenomeno sono state inviate alla Protezione Civile Fvg, che ha intenzione di fare luce su una vicenda che, al momento, resta avvolta dal mistero.