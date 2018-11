Una malattia lo strappa alla vita a soli 8 anni

SAN GIOVANNI AL NATISONE – E’ un giorno di dolore e di incredulità a San Giovanni al Natisone per la scomparsa di Samuele. Un guerriero di appena 8 anni, strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari da una malattia incurabile.

Il piccolo era malato da tempo, ma aveva sempre affrontato il male con determinazione, riuscendo anche a frequentare la scuola e a dare sfogo a una delle sue grandi passioni, il calcio. Samuele giocava con la Serenissima di Pradamano. Poi negli ultimi mesi le cose sono precipitate, e il piccolo, nonostante i tentativi di curarlo anche con terapie sperimentali, non ce l’ha fatta.

Un dolore enorme per i famigliari e un grande dispiacere per tutta la comunità di San Giovanni al Natisone, che si ritroverà sabato alle 11 nella chiesa di Villanova dello Judrio per portare l’ultimo saluto a Samuele.