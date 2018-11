Gli eventi in programma venerdì 9 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 9 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Due cuori

‘Due Cuori’: venerdì 9 novembre alle 20.45 al Teatro Palamostre di Udine, una grande serata di musica e danza a scopo benefico. I dettagli, qui.

'Alle 5 da me'

Gaia de Laurentiis e Ugo Dighero ritornano nuovamente sul palco (venerdì 9 novembre al Teatro Italia di Pontebba alle 21) assieme per dare vita ai personaggi di 'Alle 5 da me', commedia del francese Pierre Chesnot, autore anche del precedente lavoro interpretato dalla coppia, L’inquilina del piano di sopra. Alle 5 da me aprirà nei prossimi giorni il cartellone 2018/2019 di quattro teatri regionali. Info, qui.

'Gemona, formaggio… e dintorni'

È in arrivo l’evento più gustoso che ci sia: dal 9 all’11 novembre, 'Gemona, formaggio… e dintorni', diciannovesimo appuntamento con la manifestazione enogastronomica creata dalla pro loco Pro Glemona agli albori del terzo millennio allo scopo di non disperdere e anzi promuovere e valorizzare la secolare esperienza delle locali latterie turnarie. Il programma, qui.

Spritz Letterario

Spritz Letterario in provincia di Udine, con Franco Trentalance: l’ex pornodivo e volto noto al grande pubblico della TV è oggi un prolifico scrittore, giunto al quinto libro edito negli ultimi quattro anni. Il 9 novembre, all’Agriturismo ‘Frascje dai spadons’ (via divisione julia 12, Pradamano UD) l’associazione letteraria organizza la serata in cui, in un'atmosfera informale e conviviale, l'autore presenta in Friuli il suo ultimo lavoro: ‘L’origine delle tenebre’ (edizioni BookRoad), il thriller scritto a quattro mani con il giornalista veneto Gianluca Versace.

Fronti di guerra Fronti di pace

Nell’ambito della cerimonia di consegna degli attestati in memoria dei Caduti della Prima Guerra Mondiale sarà rappresentato , venerdì 9 novembre, nella Sala Consiliare di Villa Toppo di Florio a Buttrio , con inizio alle 20.30, il recital concerto Fronti di guerra Fronti di pace interpretato dal complesso vocale giovanile Freevoices e dall’attore Enrico Cavallero nel ruolo di voce narrante.

Il caffè del venerdì

‘Tutti vogliono tenere i piedi per terra, ma non sanno cosa si perdono. Lassù sei in un altro mondo, vedi tutto dall'alto. E' tutto diverso!’. Sono queste le parole di Elmo, il nonno di Suan Selenati (campione internazionale di deltaplano) che descrivono compiutamente il tema del Volo libero, protagonista della 21ma puntata del Caffè del Venerdì, che avrà luogo in Sala Comelli, Viale Volontari della Libertà nr. 61 a Udine, il 9 novembre, alle 20.45, sempre a ingresso con offerta libera.

Rossini Masterchef

La Mitteleuropa Orchestra dà appuntamento al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, venerdì 9 novembre, alle 20.45. Per ricordare il 150° anniversario della morte di Rossini, è stato ideato un progetto del tutto originale, dall’accattivante titolo Rossini Masterchef.