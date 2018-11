Grande evento Cosplay con Città Fiera Comic Convention

MARTIGNACCO - Dopo il successo dell’anno scorso, tutto pronto per una due giorni di eventi gratuiti interamente dedicati all’universo Cosplay, con la seconda edizione del ‘Città Fiera Comic Convention’, che si preannuncia come un grande evento con un ricchissimo programma di iniziative, premi e super ospiti. Sabato 10 e domenica 11 novembre il centro commerciale Città Fiera si trasformerà per accompagnare il visitatore nel mondo comics attraverso vetrine a tema, stands, videogaming, retrogaming, tornei di carte, una grande mostra mercato a tema, workshop, costumi e armature itineranti e il Contest Cosplay con super ospiti e tanti premi.

IL 10 NOVEMBRE - Tantissimi eventi nelle gallerie del centro commerciale, due palchi per accogliere al primo piano il fitto programma della due giorni che prenderà il via sabato 10 novembre con la scoperta del magico mondo di Harry Potter con gli eventi correlati come i segreti del Quidditch e workshop dedicati a grandi e piccini, ma anche dimostrazione di combattimento con spade laser e molti altri show e sfilate a tema.

L’11 NOVEMBRE - Domenica 11 novembre oltre alla scoperta del mondo di Star Wars e il Robot Show, dalle ore 16 ci sarà l’evento più atteso dagli appassionati: il Cosplay Contest con in palio una settimana in Giappone per due persone, tante Gift Card Città Fiera e gadget dagli sponsor dell’evento. I fortunati vincitori dovranno distinguersi sia per il costume realizzato che per l’interpretazione, le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 10 novembre 2018 compilando l’apposito modulo scaricabile sul sito www.cittafiera.it e inviandolo a comic@cittafiera.it o direttamente domenica 11 novembre dalle ore 10 alle ore 15 presso l’info desk situato nel pressi della zona palco (primo piano del Centro commerciale Città Fiera zona outlet). Sempre protagonisti della domenica Cosplay i super ospiti nonché giudici NadiaSK, Twins Cosplay e Federico Monfalcon, vincitore del miglior Cosplay non orientale al Far East Film Festival.

INFO - Tantissime quindi le opportunità di divertimento, tutte le novità e il programma su www.cittafiera.it.