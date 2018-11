Il gruppo Giovani di Confcommercio ‘adotta’ una vetrina

UDINE - Dopo l’iniziativa sperimentale dello scorso gennaio, il gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio presenta ‘Adotta una vetrina, addobba la città’, progetto volto a valorizzare spazi sfitti e negozi della città che altrimenti resterebbero vuoti e soggetti a degrado.

COSA SUCCEDERA’ - Concretamente, verrà realizzata una grafica ad hoc per la vetrina richiedente, con un tema natalizio coordinato con le altre vetrine partecipanti. L’addobbo rimarrà applicato alla vetrina per un mese, per poi essere rimosso. «L’abbellimento – spiega il presidente del gruppo Fabio Passon – può dare risalto all’immobile e catturare lo sguardo dei passanti nel periodo natalizio. Un buon modo per aumentare l’appeal del centro storico». ‘Adotta una vetrina, addobba la città’, in collaborazione con Fimaa, la Federazione degli Agenti immobiliari di Confcommercio, e Confedilizia, precede un costo di circa 16 euro al giorno. Il pacchetto comprende la progettazione grafica adattata alla vetrina, inserimento dei loghi dello sponsor e dell’eventuale immobiliare, stampa, messa in opera e rimozione. «Abbiamo voluto tenere basso il costo – spiega ancora Passon – proprio per consentire al maggior numero di vetrine di contribuire ad abbellire il centro».

INFO - Per prenotare l’abbellimento della tua vetrina, Confcommercio invita a scrivere un messaggio al 327/8948033 o una email a sindacale@ascom.ud.it.