Gli eventi in programma sabato 10 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 10 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

VisioKids

Continua al Visionario il ciclo di proiezioni più 'animato' della città: l’appuntamento di domani sabato 10 novembre con VisioKids vedrà sullo schermo, alle ore 14.55, Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di Halloween, brioso adattamento dei best seller di R. L. Stine! Al termine della proiezione, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, ai piccoli spettatori che conserveranno il biglietto verrà offerta una sana e deliziosa merenda al bistrò del Visionario. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

Cantine Aperte a San Martino

Un weekend di gustose iniziative che si svolgeranno nelle cantine di tutto il territorio regionale per scoprire e apprezzare eccellenti vini e delizie gastronomiche. Degustazioni guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, Pranzi e Cene con il Vignaiolo e piatti speciali saranno i protagonisti del grande evento Cantine Aperte a San Martino, organizzato per sabato 10 e domenica 11 novembre dal Movimento Turismo del Vino Fvg. Info, qui.

Notte Immaginaria al Mulino

Soffiano, sbuffano, sputano, eruttano: i vulcani sono fenomeni naturali affascinanti e imprevedibili. Ma come nascono? Dove si trovano sulla Terra? Ma poi, esistono sono sul nostro pianeta? E sugli altri? Per rispondere a queste domande, il 10 novembre al Mulino di Adegliacco (Tavagnacco-UD) si parte ‘A caccia di vulcani… nel Sistema solare’: una Notte al mulino dedicata ai bambini da 7 a 11 anni, per scoprire se esistono e come si comportano i vulcani su Marte, su Venere o su altri altri corpi celesti. Info, qui.

'Gemona, formaggio… e dintorni'

È in arrivo l’evento più gustoso che ci sia: dal 9 all’11 novembre, 'Gemona, formaggio… e dintorni', diciannovesimo appuntamento con la manifestazione enogastronomica creata dalla pro loco Pro Glemona agli albori del terzo millennio allo scopo di non disperdere e anzi promuovere e valorizzare la secolare esperienza delle locali latterie turnarie. Il programma, qui.

Centenario della fine della Grande Guerra

Il 10 novembre si inizierà alle 11 in Piazza Matteotti con l’esibizione della Fanfara dell’11° Reggimento Bersaglieri (spostata in caso di pioggia Loggia del Lionello) e proseguirà alle 16 in Sala Ajace con la Conferenza ‘Cuore, bombe e pugnale. L’intero programma è disponibile qui.

Shopping Days

Tornano gli Shopping Days (fino all’11 novembre), la manifestazione ideata e organizzata da Confcommercio Udine in primavera e in autunno che offre sconti in città mediamente tra il 15 e il 30%. Info, qui.

Cosplay

Dopo il successo dell’anno scorso, tutto pronto per una due giorni di eventi gratuiti interamente dedicati all’universo Cosplay, con la seconda edizione del ‘Città Fiera Comic Convention’, sabato 10 e domenica 11 novembre. I dettagli, sono disponibili qui.