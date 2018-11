Gli eventi in programma domenica 11 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'11 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Lego® party al Bearzi

È una festa del gioco e della fantasia 'Mattoncino pazzo', l’evento dedicato agli appassionati di mattoncini e costruzioni Lego®. L’appuntamento (evento è realizzato grazie al fondamentale supporto dell’Istituto Salesiano Bearzi e dei Salesiani Cooperatori di Udine, assieme a Udine Science Center e Sleghiamo la Fantasia) per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni è domenica 11 novembre. Info, qui.

Cantine Aperte a San Martino

Un weekend di gustose iniziative che si svolgeranno nelle cantine di tutto il territorio regionale per scoprire e apprezzare eccellenti vini e delizie gastronomiche. Degustazioni guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, Pranzi e Cene con il Vignaiolo e piatti speciali saranno i protagonisti del grande evento Cantine Aperte a San Martino, organizzato per sabato 10 e domenica 11 novembre dal Movimento Turismo del Vino Fvg. Info, qui.

'Gemona, formaggio… e dintorni'

È in arrivo l’evento più gustoso che ci sia: dal 9 all’11 novembre, 'Gemona, formaggio… e dintorni', diciannovesimo appuntamento con la manifestazione enogastronomica creata dalla pro loco Pro Glemona agli albori del terzo millennio allo scopo di non disperdere e anzi promuovere e valorizzare la secolare esperienza delle locali latterie turnarie. Il programma, qui.

Centenario della fine della Grande Guerra

L’11 novembre, alle 11, al Tempio Ossario, in Piazza XXVI Luglio si terrà la Santa Messa in memoria dei caduti della Grande Guerra alla presenza del vicesindaco di Udine Loris Michelini e del Gonfalone della Città. L’intero programma è disponibile qui.

Shopping Days

Tornano gli Shopping Days (fino all’11 novembre), la manifestazione ideata e organizzata da Confcommercio Udine in primavera e in autunno che offre sconti in città mediamente tra il 15 e il 30%. Info, qui.

Lezioni di storia

Terzo appuntamento del ciclo delle Lezioni di Storia – Guerre Civili domenica 11 novembre alle 11 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Questa volta sarà la medievista Chiara Mercuri a raccontare al pubblico uno degli eventi più sanguinosi che Firenze abbia attraversato nella sua storia, la lotta fra Guelfi, sostenitori del Papa, e Ghibellini sostenitori dell’Impero.