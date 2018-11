Branduardi in Fvg con il suo ‘Cammindando Camminando, Concerto in due’

LIGNANO - Angelo Branduardi, cantautore, violinista, chitarrista e polistrumentista fra i più amati dal pubblico italiano, arriverà in concerto a Lignano Sabbiadoro il prossimo venerdì 7 dicembre al Cinecity, con inizio alle 20.45.

IL CONCERTO - Sul palco di Lignano il Maestro Branduardi porterà il suo nuovo progetto dal titolo ‘Cammindando Camminando, Concerto in due’, nel quale sarà affiancato dal pianista e polistrumentista Fabio Valdemarin. L’evento, organizzato da Cinemazero Associazione Culturale, in collaborazione con la Città di Lignano Sabbiadoro e Zenit srl, rappresenta la grande anteprima del calendario dei festeggiamenti di Natale d’A…mare 2018, che vedrà il suo avvio ufficiale sabato 8 dicembre con l’inaugurazione del grande Presepe di Sabbia. I biglietti per il concerto (prezzo unico di 20 Euro più diritti di prevendita), unico live che Branduardi terrà in Friuli Venezia Giulia, saranno in vendita a partire dalle 12 di giovedì 8 novembre, sul circuito Ticketone e alle biglietterie del Cinecity. Info, prezzi e punti vendita su www.azalea.it .