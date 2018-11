Gnam gnam: letture da mangiare, a Udine

UDINE - Il secondo incontro di ‘Gnam gnam: letture da mangiare’ è in programma martedì 13 novembre, dalle 17, alla Biblioteca di quartiere «Cormor San Rocco» in Via Joppi, 68 a Udine; un'iniziativa che si rivolge ai bambini dai 5 ai 10 anni.

L'EVENTO - L’attività consiste in un assaggio di tre letture che variano di volta in volta: «Noah's ark», «Spot's birthday party», «A country mouse in the town house» e nelle creazioni culinarie di preparazione a crudo e degustazione di dessert inglesi. Vista la natura dei laboratori, si richiede alle famiglie di comunicare tempestivamente la presenza di allergie o di intolleranze alimentari, al fine di poter calibrare al meglio la proposta alimentare. Tutti i dessert sono preparati con alimenti rigorosamente biologici, senza l'impiego di zucchero, né di prodotti a base di glutine. La presenza di alimenti di origine animale è limitata allo yogurt. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione telefonica – tel. 0432 235631, fino al raggiungimento di un numero massimo di 10 iscritti. Il modulo «Gnam gnam – letture da mangiare!» è previsto anche presso la Biblioteca "S.Paolo-S.Osvaldo" con un ciclo di 4 incontri e alla Sezione Ragazzi nell'ambito de l’Ora delle Storie, da novembre a maggio, con appuntamenti ogni primo mercoledì del mese.

