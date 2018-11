Coast to coast: Rocco Papaleo debutta in Fvg con il suo spettacolo

FRIULI – Rocco Papaleo debutterà nel Circuito Ert con il suo nuovo spettacolo la prossima settimana. Coast to coast, il cui sottotitolo recita ‘quando sei stanco di raccontare l’ultimo viaggio è il momento di cominciarne un altro’, andrà in scena martedì 13 novembre al Teatro Modena di Palmanova, mercoledì 14 novembre al Cinecity di Lignano Sabbiadoro e giovedì 15 novembre al Teatro Benois-De Cecco di Codroipo. Tutte e tre le serate inizieranno alle 20.45. Sul palco, ad accompagnare l’attore e cantante lucano, ci saranno quattro musicisti: Arturo Valiante (pianoforte), Guerino Rondolone (bassi e contrabbasso), Davide Savarese (tamburi) e Giorgio Tebaldi (trombone e ukulele).

IN COAST TO COAST, Rocco Papaleo coinvolge il pubblico in un viaggio straordinario, in cui la musica incontra le parole, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. Lo spettacolo nasce dalla volontà di creare un teatro ‘a portata di mano’, capace di divertire e al tempo stesso emozionare. Uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica, in un esperimento di teatro-canzone, con un occhio a Giorgio Gaber e uno alla Basilicata.

INFO - Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it, chiamando il Teatro Modena (0432 924148), il Cinecity di Lignano (334 1058083), il Teatro Benois De Cecco di Codroipo (0432 908467).