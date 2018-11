Arte, musica e storia, alla scoperta del Segreto di San Marco

CAMPOFORMIDO - Nel foltissimo calendario delle presentazioni del romanzo ‘Il segreto di San Marco’ (Libreria Editrice Internazionale Italo Svevo, Trieste, 2018), tra i nomi di alcune delle maggiori città d'Italia e quelli altisonanti di prestigiose sedi come Palazzo Medici Riccardi a Firenze, l'Accademia delle Scienze di Ferrara, il Museo agli Eremitani di Padova, la Biblioteca Civica di Venezia e poi naturalmente Udine, Trieste, Villa Manin (...) spicca il nome, meno altisonante ma parimenti noto, di Campoformido, il piccolo borgo alle porte di Udine che fu teatro di sconvolgimenti epocali.



CONFERENZA - Venerdì 16 novembre, alle 21, alla Sala Polifunzionale A. Geatti la Città del Trattato ospiterà infatti una conferenza-presentazione dal titolo "Il Segreto di San Marco. Alla scoperta dei misteriosi dipinti della Libreria Marciana di Venezia». Prenderanno parte all'evento, organizzato da Punto Giovani - Campoformido e Università Senza Età - Città del Trattato in collaborazione con l'Associazione Amici del Luogo della Firma del Trattato di Campoformio e col patrocinio del Comune di Campoformido, svariati relatori e artisti: il prof. Davide Sciuto, scrittore e storico dell'arte, autore del romanzo "Il segreto di San Marco"; la giornalista Maria Pernice, che dialogherà con l'autore, assieme alla giovanissima Cristina Saro Truant, autrice delle illustrazioni del libro. La serata vedrà inoltre la straordinaria partecipazione del noto attore Gianni Nistri che, assieme ad Arianna Rossi, proporrà alcune letture e del Maestro Andrea Toffolini, compositore e direttore d'orchestra. L'evento, che gode del patrocinio del Club UNESCO di Udine, rientra all'interno del progetto nazionale Università di Strada, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e volto a favorire la divulgazione della Cultura in ampie fasce della popolazione.

L’EVENTO - La serata partirà dal romanzo per regalare agli spettatori un breve ma affascinante viaggio tra i tondi della Biblioteca Marciana di Venezia (una tra le più grandi in Italia) opera di svariati artisti, tra cui Paolo Veronese, capolavori artistici d'incomparabile bellezza, che saranno raccontati anche grazie alle letture del noto attore Gianni Nistri e della Rossi e agli interventi musicali del Maestro Toffolini. Il romanzo racconta di un viaggio per mare a inizio Settecento da Barcellona fino alla città sull'acqua, che vede un frate portoghese, sulle orme del maestro, affrontare i pericoli del Mare Nostrum. Tra musica, arte e storia, una serata che integra i diversi saperi e le diverse arti, per andare alla riscoperta dei misteri che si celano dietro i tondi della Marciana, di quel segreto di San Marco che si sottrae agli occhi disattenti del visitatore distratto da cui ogni giorno essi sono guardati.