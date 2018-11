Tamponamento tra due auto in viale Duodo: un ferito

UDINE – Tamponamento tra due veicoli, nella mattinata di venerdì 9 novembre, in viale Duodo. Il sinistro ha coinvolto una Fiat Bravo condotta da un 53enne romeno residente a Udine e una Jaguar con alla guida un 83enne di Udine.

Il primo veicolo si è fermato per far attraversare una persona sulle strisce pedonali, all’altezza del civico 69, quando è stato tamponato dal secondo veicolo. A restare ferito è stato il conducente della Bravo, portato in Pronto soccorso per accertamenti. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Disagi al traffico, con lunghe code in piazzale XXVI Luglio e nelle vie limitrofe.