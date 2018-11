Ruba 2 giacconi da 780 euro: preso grazie alle telecamere

TARVISIO - I carabinieri della stazione di Tarvisio hanno denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato un 53enne cittadino bielorusso residente in Slovenia, resosi protagonista del furto di due giacconi, del valore complessivo di euro 780, in un negozio alle porte della città.

L’identificazione del ladro è stata possibile grazie alle immagini di video sorveglianza del negozio e alla collaborazione avviata dai militari dell'Arma con il Centro di Cooperazione di Polizia di Thörl- Maglern.