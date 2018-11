Scossa di terremoto di magnitudo 2.9 a Lusevera

LUSEVERA - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata dai sismografi alle 8.59 di sabato 10 novembre nella zona di Lusevera, a una profondità di circa 4 chilometri.

L'intensità non è stata elevata, ma comunque sufficiente a essere avvertita dalla popolazione dell'area Pedemontana, da Gemona a Montenars. Per ora non si registrano danni, ma sono in corso le verifiche della Protezione Civile Fvg.

Alcune testimonianze raccontano di un boato poco prima delle scossa. Come avviene in questi casi, il tam tam sui social è stato immediato alla ricerche di conferme e di eventuali disagi.