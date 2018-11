In Fvg le Olimpiadi invernali dei giovani (Eyof) 2023

UDINE - Il Festival olimpico invernale della Gioventù europea del 2023 (Eyof) si svolgerà in Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo tutta la montagna regionale in un progetto, articolato in 8 giornate di gare con 10 discipline sportive ufficiali e 3 dimostrative tra neve e ghiaccio, che utilizzerà il know how acquisito attraverso l'organizzazione delle Universiadi invernali 2003 e gli stessi Eyof, ma nella versione estiva, nel 2005. L'assegnazione degli Eyof al Friuli Venezia Giulia è avvenuta sabato a Marbella, in Spagna, nel corso della 47esima assemblea generale dei Comitato olimpici europei (Eoc), dove Eyof Fvg 2023 era rappresentato dall'assessore regionale Alessia Rosolen, dal presidente del Coni Fvg, Giorgio Brandolin, e dal project manager dell'evento, Maurizio Duennhofer.

I COMMENTI - «L'entusiasmo con il quale viviamo oggi l'aggiudicazione di Eyof Fvg 2023 - afferma il governatore Massimiliano Fedriga - deve unirsi, da domani, alla consapevolezza della straordinaria opportunità rappresentata da un evento che, attraverso la valorizzazione dei giovani, garantirà un importante ritorno complessivo a tutta la nostra regione». "La notizia che ci arriva oggi da Marbella - prosegue Fedriga - è dunque motivo di orgoglio e responsabilizzazione per una comunità, la nostra, colpita duramente dal recente maltempo ma che, con rinnovata energia e straordinaria determinazione, ambisce a tagliare nuovi importanti traguardi in ambito sportivo e turistico». "Educazione, cultura, giovani e Dolomiti - commenta Rosolen - sono le parole d'ordine di Eyof Fvg 2023, manifestazione per la quale il governatore Fedriga ha già valutato positivamente piano economico e finanziario». "Tutti si devono sentire coinvolti», fa eco Duennhofer, ringraziando Fedriga «per avere compreso e sostenuto convintamente un evento che, nei fatti, è una vera e propria olimpiade giovanile continentale». "Forti dell'esperienza acquisita con l'Universiade 2003 - aggiunge il project manager - lavoreremo affinché Eyof Fvg 2023 si concretizzi come un volano complessivo per il Friuli Venezia Giulia».

NEI PROSSIMI GIORNI TUTTI I DETTAGLI - Soddisfatto anche Brandolin che, evidenziando il determinante apporto della Regione per ottenere il festival invernale e ringraziando per la fiducia presidente e segretario generale di Eoc, Janez Kocijancic e Raffaele Pagnozzi, sottolinea anche le parole di elogio da parte del presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, nei confronti della capacità organizzativa sportiva dell'estremo Nordest d'Italia. Eyof Fvg 2023 raccoglierà il testimone dalla finlandese Vuokatti che ospiterà il festival nel 2021, mentre l'edizione 2019 si svolgerà a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina. I dettagli di Eyof Fvg 2023 saranno illustrati nei prossimi giorni, nel corso di una conferenza stampa a Trieste, nella sede della Regione.