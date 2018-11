Al Carnera arriva Cento, neopromossa che ha già messo ko Treviso

UDINE - Domenica alle 18 la Gsa Udine affronterà la Baltur Cento nel primo dei due match consecutivi che gli udinesi giocheranno tra le mura amiche del palasport Carnera che, nel turno successivo, ospiteranno la formazione degli Sharks Roseto.

Dopo la buona prestazione e la vittoria sul campo di Piacenza, gli uomini allenati da coach Cavina sono attesi a prolungare il filotto di due vittorie consecutive. Impresa sulla carta tutt'altro che facile, nonostante la Baltur sia una neopromossa. Per referenze sui giocatori allenati da coach Benedetto, fresco di rinnovo contrattuale, si può fare una telefonata a Treviso: la squadra della Marca è stata, infatti, battuta nettamente due domeniche fa per 85 a 76 subendo oltre 60 punti dal terzetto di assi formato dall'ala White, uno degli americani dal pedigree più importanti di questo campionato, dalla guardia Mays e dalla guardia-ala piccola Reati. Lo stesso terzetto è stato protagonista anche della prima vittoria fuori casa degli emiliani che hanno espugnato, domenica scorsa, il campo di Cagliari per 87 a 76, nonostante i 25 punti messi a segno, per i sardi, dall'ex bianconero Ousmane Diop (proprio lui!).

Coach Cavina spera di recuperare Powell, infortunatosi nel primo tempo della sfida vinta a Piacenza. L'ala americana giovedì sera ha svolto una parte dell'allenamento con i compagni, mentre è rimasto a svolgere esercizi a bordo campo quando i compagni di squadra erano impegnati nella partitella di fine sessione. Le possibilità di un recupero per domenica sono alte, ma ovviamente lo staff medico friulano monitora con cautela la situazione del giocatore.