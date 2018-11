In Carnia più imprese al femminile rispetto al resto del Friuli. Ma i problemi non mancano

TOLMEZZO – In Carnia, lo spirito di iniziativa delle donne e delle imprenditrici è vivace: la percentuale delle imprese femminili è più alta nell’area montana che in provincia di Udine. È quanto emerso a Tolmezzo alla presentazione del progetto ‘Percorsi di carriera e genere: Empowerment virtuoso in Carnia e Alto Friuli’ a cura di Cramars, cooperativa per l'innovazione e la formazione professionale, nato per avviare un percorso virtuoso legato all’occupazione delle donne, attraverso la sensibilizzazione del sistema sulla valorizzazione delle differenze di genere. L’iniziativa è stata illustrata da Stefania Marcoccio, presidente di Cramars e da Francesco Brollo, presidente dell’Unione comuni della Carnia, ente finanziatore insieme all’assessorato alle Pari Opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia.

I DATI DELL’OCCUPAZIONE FEMMINILE IN CARNIA - La cooperativa Cramars ha condotto un’attenta ricerca che ha preso in analisi il primo trimestre del 2018. Una fotografia generale che illustra una situazione del tessuto economico femminile potenzialmente incoraggiante: in Carnia su 2.490 imprese attive, il 27% è gestito da donne. Il dato risulta interessante se rapportato alla provincia di Udine, dove su 43.453 imprese, quelle a prevalenza femminile rappresentano il 23%. L’80% delle imprese rosa è costituito in forma di ditta individuale e solo il 7% è una società di capitali; la percentuale delle micro imprese raggiunge il 97% con 653 imprese su 671. Le donne imprenditrici sono attive soprattutto nel turismo e nei servizi per la persona. In minor numero le imprese a maggioranza femminile che operano nel commercio, nell’agricoltura, nell’industria e nelle costruzioni. Inoltre, su 1.571 assunzioni, il 51% ha riguardato le donne, impiegate soprattutto nei servizi per la persona. Il 60% dei contratti interessa lavoratrici con età fra i 30 e i 54 anni e solo il 30% giovani con meno di 30 anni. La collaborazione a tempo determinato incide per il 43%, seguita dal somministrato con il 23% e dall’intermittente con il 10%. Un dato interessante riguarda il lavoro domestico: su 49 assunzioni, 48 sono femminili. Per quanto riguarda le qualifiche, il 39% dei rapporti di lavoro è relativo a professioni del settore commercio e servizi, l’11% sono posizioni dirigenziali o a elevata specializzazione e un quarto è caratterizzato da personale non qualificato.

I COMMENTI - Stefania Marcoccio, presidente di Cramars, commenta così i numeri: «I dati che la ricerca ha evidenziato mettono in luce situazioni di prospettiva dal punto di vista occupazionale. Sebbene i numeri, soprattutto quando si parla di occupazione, possano nascondere fenomeni anche non positivi, e per questo vanno sempre letti in modo critico, il dato che certamente emerge è quello di una realtà femminile che mi piace definire in movimento.» «Anche in montagna – prosegue - le donne lavorano e fanno impresa, ma con qualche difficoltà in più rispetto alle ‘colleghe urbane’. Lo vediamo ogni giorno in molte nostre allieve: donne e professioniste grintose. Per molte di esse, la scelta di rimanere qui non è l’accettazione passiva di un prestabilito destino ma la precisa volontà di vivere la montagna in modo nuovo, moderno e consapevole, mantenendo i legami con il passato come un punto di riferimento dal quale intraprendere una strada nuova, verso la qualità di vita in questo territorio».

Aggiunge Francesco Brollo, presidente dell’Uti della Carnia: «Crediamo che la donna rappresenti un potenziale per il nostro territorio, perciò è necessario che il territorio metta la donna nelle condizioni di esprimere questo potenziale. Ecco perché finanziamo il progetto: perché, da parte delle istituzioni, delle aziende e delle donne stesse, serve maggiore consapevolezza sull’esistenza di soluzioni per attuare una piena parità di genere nell’ambito lavorativo».

GLI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO - I dati sul lavoro femminile in Carnia, sebbene incoraggianti, dimostrano una propensione all’imprenditorialità ancora da sviluppare come anche la capacità di negoziazione e la valorizzazione delle proprie potenzialità. È in questo scenario che si inserisce il progetto di Cramars 'Percorsi di carriera e genere: Empowerment virtuoso in Carnia e Alto Friuli', finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio pari Opportunità - e dall’Uti della Carnia. Infatti, considerata la crescita di assunzioni di personale femminile non qualificato a discapito delle professioni a elevata specializzazione, sono sorti spontanei gli spunti per intraprendere un percorso di empowerment femminile. Cramars ha quindi concepito sei incontri gratuiti, tra workshop e laboratori, indirizzati a donne e aziende del territorio.

I sei appuntamenti in programma da novembre a marzo con cadenza mensile, affronteranno le criticità legate alla cultura organizzativa con riferimento a meccanismi di avanzamento di carriera, criteri di selezione, gestione delle risorse e degli organi dirigenziali; si affronterà il tema degli stereotipi connessi alla conciliazione dei tempi vita/lavoro e ai falsi miti riguardanti i costi economici e organizzativi; si parlerà inoltre della sottovalutazione delle risorse da parte delle donne stesse che faticano a contrattare il proprio stipendio e a essere proattive. I sei incontri, che si terranno al Centro Servizi Museali di via della Vittoria 4 a Tolmezzo, sono totalmente gratuiti e aperti a privati e aziende. Chiunque desideri ricevere ulteriori informazioni può vistare il sito www.coopcramars.it, la pagina Facebook @empowermentcarnia, o telefonare allo 0433 41943.