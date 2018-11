I ladri 'fanno visita' in 5 abitazioni del Friuli Collinare

FRIULI - Due colpi a San Vito di Fagagna, tre a San Daniele. Ladri ancora in azione in Friuli.

SAN VITO DI FAGAGNA - I malviventi a San Vito si sono introdotti in due villette di via dei Longobardi. Nella prima hanno agito indisturbati, rubando monili e contanti per poche centinaia di euro. Nella seconda, invece, a disturbarli ci ha pensato l’allarme, che ha impedito loro di portare via qualsiasi oggetto di valore.

SAN DANIELE - Tre invece le villette ‘visitate’ a San Daniele. Tutte si trovano in via Renato Biasutti, una laterale di viale Kennedy. Anche in questo caso i malviventi hanno agito non appena ha iniziato a farsi buio. I bottini sono stati ‘magri’, tanto che hanno deciso, in un caso, di rubare anche un pezzo di Parmigiano Reggiano del peso di circa 3 chilogrammi. Per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri di Fagagna e di San Daniele.