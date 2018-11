TALMASSONS - Una squadra dei Vigili del Fuoco di Udine è intervenuta, nella serata di sabato 10 novembre, per spegnere le fiamme che hanno avvolto un'auto in via Manzoni.

Il mezzo, una Renault Megane, era posteggiato in strada ed è andato completamente distrutto. Ancora da chiarire le cause del rogo, che da una prima analisi parrebbero accidentali.

La chiamata ai Vigili del Fuoco è giunta alle 21.45.