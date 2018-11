L’Udinese domina il primo tempo, sbaglia un rigore e perde

EMPOLI – L’Udinese domina nel primo tempo, conclude nella porta avversaria 23 volte, ma a vincere è l’Empoli, 2 a 1. I bianconeri riescono solo ad accorciare le distanze negli ultimi minuti con Pussetto, dopo che De Paul spreca un calcio di rigore. La squadra friulana ha portato a casa 1 punto nelle ultime 7 partite: la panchina di Velasquez vacilla sempre più.

La squadra bianconera prova subito la via della rete con l’obiettivo di chiudere in fretta la pratica Empoli. Al 7’ De Paul serve Lasagna che da solo dentro l’area spreca in semirovesciata mandando la palla alta. Un minuto dopo è Pussetto a provarci dal limite dell’area, chiamando in causa Provedel. Dopo una conclusione di Mandragora, al 13’ si vede in avanti l’Empoli con Zajc. I bianconeri spingono e al 20’ De Paul tira all’incrocio chiamando in causa l’estremo difensore dei toscani. Al 25’ Lasagna colpisce una traversa, al 26’ ancora pericoloso De Paul. Al 33’ è Stryger Larsen a impegnare Provedel, a dimostrazione di come la partita, in questa prima fase, sia a senso unico. Al 36’ altra occasione sprecata per l’Udinese, con Silvestre che salva su un tiro a colpo sicuro di Pussetto. Al 41’ ecco la beffa per i friulani, con Zajc che segna di destro da distanza ravvicinata. L’Udinese prova a reagire prima con Pussetto, poi con De Paul, ma il pallone non vuole entrare in porta.

Nella ripresa a segnare è ancora l’Empoli, al 6’ con Caputo. L’Udinese accusa il colpo, ma tenta comunque di reagire con De Paul e Pussetto. Al 21’ si rivedono in avanti i toscani con Traore, ma Musso è attento. Al 32’ calcio di rigore per l’Udinese per un atterramento di Lasagna in area. Calcia De Paul ma la palla finisce alta. I friulani non mollano e al 36’ Pussetto riesce ad accorciare le distanze con un destro al volo. Al 42’ Empoli pericoloso con Traore, ma Musso è bravo a intervenire. Al 44’ ancora Provedel nega la gioia del gol a D’Alessandro. Cinque minuti di recupero, ma l’Udinese non riesce a trovare il pareggio.