Sounds Good: A Visionario arriva ‘The Wife’ in versione originale

UDINE – Per il ciclo Sounds Good! torna al Visionario lunedì 12 novembre alle 19.30 The Wife (The Wife – Vivere nell’ombra), un viaggio toccante ed emozionante, una celebrazione della donna, dell'autodeterminazione e del riscatto, con protagonista una straordinaria Glenn Close. Come sempre disponibile alla cassa del cinema la scheda per la comprensione del testo a cura di Wall Street English.

LO SPETTACOLO - Joan Castleman ha il talento, Joe Castleman il successo. Ma alla vigilia del Premio Nobel, conferito a Joe per la sua apprezzata produzione letteraria, Joan si trova a confrontarsi con il più grande sacrificio della sua vita. Per maggiori informazioni sul programma consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.