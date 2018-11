Torna anche quest’anno la Santa Claus Run Fvg

OSOPPO - Così come avviene in alcune città dei paesi del Nord e, facendo seguito al successo delle precedenti edizioni del villaggio di Babbo Natale, Anà-Thema Teatro organizza per il 16 dicembre, sempre a Osoppo, la seconda edizione della Santa Claus Run Fvg, una corsa (o camminata) non competitiva di 5 chilometri. La Santa Claus Run Fvg partirà dalla Corte di Osoppo dove sarà allestita la quinta edizione del Mercatino di Natale con oltre 40 bancarelle, giochi e truccabimbi per i più piccoli, zone ristoro, vin brulè, dolci natalizi e dove naturalmente arriverà il vero Babbo Natale...la partenza è fissata per le 10.30. Il ritrovo e la partenza sono fissati presso la Corte Culturale di Osoppo in via XXII Novembre



