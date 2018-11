Terza vittoria di fila per la Gsa che batte anche Cento

UDINE - La Gsa Udine coglie la sua terza vittoria consecutiva contro una mai doma Baltur Cento e raggiunge proprio gli emiliani a quota 8 punti in classifica. I friulani sono stati in vantaggio dall'inizio alla fine del match, anche se solamente nell'ultima frazione di gioco sono riusciti a distanziare gli ospiti che, al pari dei bianconeri, arrivavano da due vittorie consecutive.

Anche in questa occasione, la Gsa ha messo in campo una efficace difesa, arma 'segreta' della formazione allenata da coach Cavina, che tutti pronosticavano devota al solo attacco, che ha limitato i temuti avversari White (18 punti, ma tanti tiri forzati), Mays e Reati (solo 6 punti). Apprezzabile anche la buona prova di Pellegrino che, nel terzo quarto, si è esibito in una serie di stoppate (2) e rimbalzi (8 in totale) che hanno limitato ogni speranza di rimonta di Cento.

In attacco, spiccano nello scout i 5 giocatori friulani in doppia cifra, con Cortese a quota 18 punti e con Powell che, nonostante le cautele per il recente infortunio alla caviglia, ha messo insieme 12 punti. Domenica prossima, altro match casalingo per gli uomini del presidente Pedone che ospiteranno i Roseto Sharks.

G.S.A. Udine - Baltur Cento 85-76 (24-20, 45-44, 65-59)

G.S.A. Udine: Riccardo Cortese 18 (5/8, 2/7), Trevis Simpson 15 (5/8, 1/5), Marshawn Powell 12 (2/2, 2/5), Lorenzo Penna 10 (3/4, 0/1), Chris Mortellaro 10 (4/5, 0/0), Marco Spanghero 9 (3/5, 1/4), Francesco Pellegrino 5 (1/3, 0/0), Stefan Nikolic 4 (2/3, 0/0), Mauro Pinton 2 (1/1, 0/0), Salvatore Genovese 0 (0/0, 0/0), Raphael Chiti n.e., Matteo maria Visentini n.e.. All. Cavina.

Baltur Cento: James White 18 (5/14, 1/2), Keddric Mays 14 (4/8, 2/4), Alberto Chiumenti 12 (5/13, 0/0), Giovanni Gasparin 10 (3/5, 0/1), Yankiel Moreno 8 (1/3, 2/2), Adama Ba 8 (4/5, 0/0), Davide Reati 6 (0/1, 2/8), Marco Pasqualin 0 (0/0, 0/0), Matteo Fioravanti 0 (0/0, 0/0), Michele Benfatto n.e.. All. Benedetto.