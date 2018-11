Il design made si prepara a volare a Praga!

FAEDIS – Le friulane millimetri4 e FabbroArredi su Design For, un ampio catalogo di prodotti e complementi d’arredo realizzati attraverso tecniche artigianali o parzialmente industriali. Il prodotto selezionato (assieme a un altro elemento sempre di millimetri4, Clap) per far parte del volume edito da Fausto Lupetti Editore, è Doi: un complemento d’arredo nato dalla collaborazione delle due aziende friulane grazie a un progetto di Rete d'impresa, ‘Materia e Natura’, finanziato dalla Camera di Commercio di Udine. Design For, che raccoglie i prodotti di realtà produttive, selezionate per la loro innovazione, è stato presentato i giorni scorsi nella suggestiva location A14HUB di via Ventura 3, nel cuore del Lambrate Design District, a Milano.

LA FIERA IN REPUBBLICA CECA - Non è però l’unica soddisfazione per millimetri4 e FabbroArredi perché, a fine novembre, Doi volerà a Praga in occasione della Czech design week (28 novembre - 2 dicembre). Un'occasione unica anche per raccontare la storia della rete d'impresa. Sempre nell’ambito di DesignFor, infatti, sono stati selezionati 30 designer che avranno la possibilità di mostrare i propri prodotti nella capitale ceca, fra questi c’è anche studio Tr3nd, proprio con il complemento che racchiude in sé due anime: quella del legno e della pietra Piasentina.

DOI - Una dualità, quella di Doi, che racconta anche la storia delle due imprese artigiane friulane. Studio Tr3nd ha elaborato il concetto di una forma che mima un blocco di pietra, il quale spaccandosi in due mostra da un lato la scorza di pietra, dall’altro il negativo in legno. La pietra di millimetri4 riveste come una pelle (di 4mm, appunto) l’anima in legno di questo complemento. La sua è una forma pura e stereometrica, che aprendosi in due elementi, rivela la sua natura molteplice. Ma c’è di più perché Doi è un pezzo unico, prodotto su misura, con finiture superficiali ed essenze personalizzabili. È pensato, però, anche per essere pratico e funzionale per questo è attrezzato con cassetti a estrazione totale e 4 ruote manovrabili, per facilitare lo spostamento.