Il parroco di Ara di Tricesimo trovato privo di conoscenza in bagno

TRICESIMO – Il parroco di Ara di Tricesimo, don Annilo Genero, è stato trovato privo di conoscenza nel bagno della sua abitazione, con una profonda ferita alla testa. La scoperta è stata fatta da una fedele domenica mattina. Ad anticipare l’accaduto è il Messaggero Veneto.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto del sacerdote in ospedale, dov'è rimasto ricoverato in osservazione. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Udine, per chiarire nei dettagli quanto accaduto. Per ora non è esclusa alcuna ipotesi: potrebbe essersi trattato di un malore o di un tentativo di rapina con aggressione, considerato il disordine trovato in canonica.

Un episodio che, com’era prevedibile, ha fatto preoccupare molto i fedeli, da sempre legati a don Annilo, che negli ultimi tempi si trova a dover combattere contro una grave malattia.