Auto travolge una bici in via San Daniele: ferito un 83enne

UDINE – Incidente stradale, nel pomeriggio di lunedì 12 novembre, in via San Daniele, a Udine. A scontrarsi sono state un’auto condotta da un 30enne e una bicicletta con in sella un 83enne. Quest’ultimo è finito a terra riportando diverse contusioni. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Udine.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Da quanto riferito, la Paugeot 207 percorreva via San Daniele con direzione piazzale Diacono quando, giunta all’altezza del civico 29, nei pressi dell’attraversamento pedonale, ha urtato la bicicletta. Ancora da chiarire le cause del sinistro.