Maltempo, Pizzimenti: «Al lavoro per la sistemazione della spiaggia e delle bocche di porto»

LIGNANO SABBIADORO - L'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, si è incontrato a Lignano Sabbiadoro con gli amministratori, gli operatori e i tecnici della città balneare e del comprensorio nautico per poter assicurare un rapido corso ai lavori di sistemazione dell'arenile e delle bocche di porto del fiume Tagliamento e della Laguna di Marano. Pizzimenti ha assicurato il «forte impegno finanziario della Regione per fare fronte ai danni e ha reso noto che si sta già lavorando sui progetti per il dragaggio delle bocche di porto per garantire - ha precisato - la sicurezza della navigazione ai fini turistici, per quanto concerne il sistema diportistico del comprensorio lagunare e fluviale ma anche per tutelare gli interessi di natura commerciale, in quanto il canale della laguna consente l'accesso al porto peschereccio di Marano Lagunare».

Pizzimenti ha confermato la stessa massima attenzione anche per gli interventi di pulizia e di ripascimento della spiaggia, in particolare laddove dove si sono verificati i gravi fenomeni di erosione causati dalla recente mareggiata, al fine di assicurare il ripristino dell'arenile in vista della stagione turistica del 2019. L'assessore regionale ha poi ribadito la volontà di prevedere continuità nel tempo per gli interventi che ora sono stati resi improrogabili dal maltempo. «Questo - ha aggiunto - anche per poter infondere fiducia agli operatori economici dei settori interessati».

Dopo l'incontro in municipio con il sindaco Luca Fanotto, Pizzimenti ha compiuto sopralluoghi alla spiaggia e alle bocche di porto di Punta Tagliamento e della zona di Punta Faro per constatare l'entità dei danni. «Soltanto verificando la situazione dal vivo - ha commentato l'assessore - ci si può rendere conto della gravità dell'accaduto e del volume di spiaggia che è stato eroso dalla mareggiata». "Individueremo soluzioni adeguate e condivise con l'Amministrazione comunale e con gli operatori interessati, per consentire alla Regione di essere anche in questo caso in prima fila per la risoluzione dei problemi riscontrati, compresa la pulizia dell'arenile dal materiale trasportato in spiaggia dal maltempo».