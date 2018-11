A scuola col coltello: denunciato un minorenne

UDINE - E’ stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il coltello che portava con sé, sequestrato.

IL COLTELLO - Il fatto è accaduto a Udine, in uno degli istitutori scolastici della città. I carabinieri del nucleo radiomobile di Udine sono intervenuti e hanno identificato il ragazzino (appena 12enne) che poco prima era stato trovato, dal personale scolastico, con un coltello. Il giovane, nel tentativo di sfuggire ai controlli, ha cercato di nascondere l'arma all’esterno della scuola, invano.

LA RICOSTRUZIONE - Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 12enne (che non è quindi imputabile) avrebbe avuto una discussione con degli altri ragazzi che si sarebbe conclusa in una manciata di minuti. Rientrato a scuola nel pomeriggio è stato visto da una docente mentre nascondeva il coltello in una cabina telefonica. A quel punto è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. Il ragazzino è stato denunciato e dell’accaduto è stata informata la Procura dei minori di Trieste.