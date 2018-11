La Bayadère al cinema Centrale

UDINE – La stagione 2018/2019 del cartellone della Royal Opera House al cinema prosegue con La Bayadère, il balletto fantastico di Marius Petipa nella produzione di Natalia Makarova. Questo classico del Royal Ballet sarà in programma martedì 13 novembre, alle 20.15, al cinema Centrale, in diretta live da Londra. La prevendita dei biglietti è attiva online e presso la cassa del cinema.



LO SPETTACOLO - Ambientata in un’India leggendaria, La Bayadère racconta la storia di una danzatrice del tempio e del principe che, pur amandola, sposa un’altra donna. Il famoso «atto bianco» illuminato dalla luna – Il regno delle ombre – è uno dei momenti salienti creati dal corpo di ballo: qui la mente del principe viene perseguitata dalle immagini del suo amore perduto. Nella coreografia spiccano due ballerine contrapposte, mentre un idolo di bronzo prende vita in un sorprendente assolo. Le melodie e gli stati d’animo evocati dalla musica di Ludwig Minkus si fondono perfettamente con il dramma narrativo e la fluida precisione della coreografia classica. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.