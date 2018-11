‘Udine. 150 anni di storia e celluloide’: al via le riprese

UDINE - Iniziano le riprese per la produzione del documentario sulla città, intitolato ‘Udine. 150 anni di storia e celluloide’, ideato, scritto, e diretto da Roberto Mario Cuello per Joker Image Sas, con il patrocinio del Comune di Udine, Università degli Studi di Udine, Società Filologica Friulana, Ente Friuli nel Mondo, Consorzio Bonifica Pianura Friulana, Confartigianato Udine. In collaborazione con Bottega Errante.

PERCHÉ GLI ULTIMI 150 ANNI DI STORIA UDINESE? La storia recente di Udine può essere raccontata in diversi modi: elencando cronologicamente gli avvenimenti oppure, individuando e narrando le vite di personaggi che hanno lasciato un segno nella città. Il documentario è improntato sulla corrispondenza e l’intreccio di fatti, di personaggi e la nascita, lo sviluppo della fotografia e del cinematografo nella città di Udine. Le fotografie, oltre al contenuto intrinseco, portano con sé delle vicende che raccontano il momento storico, rimandano a personaggi, luoghi, eventi. Sotto questa prospettiva rivestono un ruolo importante gli Archivi Fotografici in possesso del Comune di Udine. Il primo teaser sarà girato sabato 17 novembre prossimo partendo dal cuore della città, piazza Libertà, con la sponsorizzazione di Mw.Fep SpA, Link Engineering.