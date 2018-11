Festival Maravee Fiction: apre la mostra/spettacolo ‘Come Se…’

MAJANO - Venerdì 16 novembre, alle 19, Il cuore pulsante del Festival Maravee Fiction si appresta ad aprire i battenti nelle maestose sale del Castello di Susans di Majano con la mostra/spettacolo ‘Come Se…’.

VIAGGIO - Come se….fosse vero…. Come se….fosse falso, Come se…esistesse, Come se…lo immaginassi…è un viaggio nella finzione/creazione del Tempo, dello Spazio, dell’Identità e della Comunità. Un viaggio live, da vivere a ridosso delle sculture, dei dipinti, delle fotografie, dei video di Valter Adam Casotto,Tanja Vuijnovic, Gaetano Bodanza, Maurizio Ciancia, Carmine Calvanese, Ursula Berlot & Sunč ana Kuljiš Gaillot, animati da performance coreutiche di e con Erica Modotti e Maria Anna Deidda, performance attoriale con Fabiano Fantini, performance musicali con la violinista Anna Apollonio e, con il progetto Motion Kapture, Filippo Corradin e Stefano Rossello, Martina Sandonà. Il tutto anticipato dal videomapping realizzato dal Liceo Artistico Sello di Udine, che sulla facciata del maniero traduce in immagini animate il concept festivaliero.

R​EALTA’ E VIRTUALITÀ’ - Magicamente teso fra realtà e virtualità, tra ciò che vediamo e ciò che possiamo solo immaginare, il Festival ideato e diretto da Sabrina Zannier - realizzato grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del main sponsor Gervasoni, dei Comuni di Lignano Sabbiadoro e Gemona del Friuli, unitamente alle slovene Obalne Galerije Piran – prosegue il suo intrigante viaggio visionario. Tra la verità più vera del vero e mondi in cui la finzione è talmente incisiva da catapultarci in una concreta esperienza immersiva entro scenari improbabili. Fingere significa creare, costruire qualcosa, inventare storie e nuovi mondi. Mondi che nelle mostre e negli spettacoli di Maravee Fiction si appellano al vero attraverso la verosimiglianza. Così è stato per le personali di Valter Adam Casotto a Lignano e di Peter Demetz a Gemona dove sculture iperrealiste dei due artisti hanno accompagnato il pubblico in realtà parallele e disorientanti. Così sarà anche al Castello di Susans — nucleo centrale di Maravee Fiction — dove un’immersiva teatralità collettiva si espanderà attraverso i tre piani del maniero.