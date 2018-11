Udine: XI Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro

UDINE - Domenica 25 novembre torna il Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro, una preziosa occasione per compagnie emergenti, registi e attori, rigorosamente under 35, di inserirsi nel mondo teatrale che conta. L'evento si svolgerà presso la sede della Civica Accademia Nico Pepe. A partire dalle 10 verranno presentati i progetti selezionati. La giornata avrà il suo culmine con la proclamazione dei vincitori, alle ore 20.30. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

IL PREMIO, organizzato dalla Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, è giunto all’undicesima edizione e si conferma un punto di riferimento nel panorama teatrale nazionale. Nel corso degli anni è stato un trampolino di lancio per tanti giovani artisti e compagnie. I vincitori del premio giuria degli artisti delle ultime due edizioni sono stati accolti nella corrente stagione del Teatro Stabile Rossetti di Trieste. Sono state inoltre attivate collaborazioni con il CSS Teatro di innovazione del Friuli Venezia Giulia e con il Teatro Sosta Urbana di Udine. Come sottolinea il direttore Claudio de Maglio, «il Premio nasce dall’attenzione verso generazioni di giovani attori, che coltivano tra mille difficoltà la loro arte e i loro sogni, finendo per dimenticarli o metterli da parte una volta chiamati a nuotare nel «mar grande»». Insomma, un incubatore di talenti che ogni anno permette al pubblico e agli appassionati di confrontarsi con il teatro del futuro e con gli artisti che tra qualche anno calcheranno le scene nazionali.

L’UNDICESIMA EDIZIONE vanta quasi un centinaio di partecipanti provenienti da tutta Italia, che hanno inviato i propri progetti per la messa in scena di uno spettacolo inedito. Sono stati selezionati 22 lavori meritevoli, che verranno presentanti domenica 25 novembre e valutati da quattro giurie: artistica, degli allievi, dei giornalisti e dei docenti. I vincitori godranno di un finanziamento per la realizzazione del proprio progetto, per un montepremi totale superiore ai 6000 euro. Un riconoscimento speciale sarà dedicato alla valorizzazione delle lingue e culture friulana e slovena. Inoltre, da quest’anno il Premio gode della partnership con Periferie Artistiche: a uno dei vincitori verrà offerto un periodo di 15 giorni presso il Centro di Residenza Multidisciplinare della Regione Lazio per preparare la messa in scena dello spettacolo. L’edizione 2018 è stata realizzata con il sostegno di Fondazione Friuli e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti: il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, cui si aggiungono quelli dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano e dell’Accademia Teatro Dimitri. Inoltre, il Premio si avvale della collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine, cui si aggiunge il sostegno del Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

INFO - accademiateatrale@nicopepe.it | www.nicopepe.it |