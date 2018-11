Doppio incidente in Friuli: 5 auto coinvolte e 4 feriti

BASILIANO – Doppio incidente stradale, nella mattinata di martedì 13 novembre sulle strade del Friuli.

Il primo è avvenuto poco prima delle 8 a Basiliano, in via Pontebbana, sull’arteria che porta a Codroipo. A scontrarsi sono stati 3 mezzi, con 4 persone coinvolte. La Sores, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, ha inviato sul posto due ambulanze insieme a un’automedica. Due i feriti, trasportati entrambi all’ospedale di Udine, uno in codice giallo, l’altro in codice verde. In via Pontebbana sono accorsi anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Udine, che si sono occupati dei rilievi. Restano da chiarire le cause del tamponamento.

Il secondo incidente è avvenuto alle 8.20 sulla regione 252, all’incrocio di Felettis, in territorio di Gonars. In questo caso lo scontro è stato frontale: due i veicoli coinvolti e due i feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco di Palmanova, i carabinieri di Udine e il 118. Le due persone a bordo delle auto sono uscite in maniera autonoma dai veicoli e sono rimasti coscienti. Il loro trasporto in ospedale è stato deciso solo per ragioni precauzionali.