Auto contro furgone: un ferito a Porcia

PORCIA - Scontro fra un’automobile e un furgone a Porcia, ferita una persona.

L’INCIDENTE - Il sinistro si è verificato attorno alle 8.45, in via Vallada, all’altezza del civico 5. Sono state due le persone coinvolte per le quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza, 112, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un’ambulanza, in codice giallo. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco di Pordenone e la polizia. Dopo la valutazione dei feriti, uno dei pazienti è stato trasportato in codice verde in pronto soccorso di Pordenone.