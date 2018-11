L'Udinese caccia Velazquez e chiama Nicola

UDINE - Ormai manca solo l'ufficialità. Davide Nicola sarà il nuovo allenatore dell'Udinese dopo l'esonero di Julio Velazquez. Nelle ultime 5 stagioni sono stati 8 i mister scelti dalla famiglia Pozzo per rilanciare la squadra, con risultati piuttosto deludenti.

E' durata poco la 'scommessa' fatta a inizio stagione dalla squadra bianconera, che dopo il fallimento dell'anno passato aveva deciso di puntare su un allenatore senza grande esperienza, giovane e non italiano. Uno sbaglio, evidentemente, su cui pesa però anche la qualità della rosa, dimostratasi non all'altezza in più occasioni. L'ex allenatore del Crotone arriva a Udine non certo con l'ambizione di portare i bianconeri in Europa, ma per tentare di raggiungere una salvezza che stando alla media punti della squadra (1 punto nelle ultime 7 partite) non appare così scontata.

Il nuovo mister dell'Udinese avrà a disposizione una decina di giorni per dare la sua impronta alla squadra, prima delle sfide (certamente non facili) contro Roma in casa (il 24 novembre), Sassuolo, Atalanta e Inter. Nicola, dopo una carriera da giocatore con le maglie di Genoa, Siena, Torino, ha allenato il Livorno, il Bari e il Crotone. Dopo l'era Guidolin, a Udine si sono succeduti Stramaccioni, Colantuono, De Canio, Iachini, Delneri, Oddo, Tudor e Velasquez.