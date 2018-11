All'Immaginario Scientifico una notte al museo per conoscere Marconi

TRIESTE - ‘Non vi è distanza sulla Terra che le radiocomunicazioni non possano superare’: così Guglielmo Marconi commentava i suoi esperimenti e la sua scoperta, la radiotelegrafia senza fili. Per conoscere meglio l’inventore della radio, sabato 17 novembre 2018l’Immaginario Scientifico di Trieste organizza una Notte Immaginaria per bambini da 7 a 11 anni, dedicata al pioniere delle radiocomunicazioni.

MARCONI - La straordinaria intuizione di Marconi è alla base delle tecnologia che oggi definisce il nostro mondo. Come arrivò all’idea di utilizzare le onde elettromagnetiche come mezzo per comunicare? Come portava avanti i suoi esperimenti e com’era il contesto storico e familiare di questo curioso e pratico autodidatta? I bambini avranno modo di ripercorrere le tappe più significative della sua vita e dei suoi esperimenti con attività interattive in museo, giochi, racconti e un laboratorio ’sperimentale’. Dopo le avventure della serata i bambini si accamperanno, ognuno con il suo sacco a pelo, nelle sale del museo, per passare una notte speciale assieme a nuovi amici.