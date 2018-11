Incidente sul lavoro a Lignano Sabbiadoro: operaio finisce in ospedale

LIGNANO SABBIADORO – Incidente sul lavoro a Lignano Sabbiadoro. Un operaio è rimasto ferito in modo serio dopo essere caduto da un’altezza di quasi 3 metri. Il fatto si è verificato poco dopo le 13.30 di martedì 13 novembre, in un cantiere di viale Italia.

L’uomo stava effettuando degli interventi di riparazione di un solaio quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato. Nella caduta, ha riportato la frattura del bacino e una gamba. Soccorso dal personale del 118 inviato sul posto dalla Sores, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Latisana in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche Vigili del Fuoco, carabinieri e ispettori dell’azienda sanitaria, che ora dovranno chiarire le cause dell’infortunio.