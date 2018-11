Maltempo, Fedriga: «La legge di Stabilità confermerà l'impegno della Giunta Fvg»

UDINE - «La prima Legge di Stabilità di questa Giunta regionale confermerà il nostro impegno per le aree colpite, facendo così seguito ai primi 10 milioni di euro, 4 per il 2018 e 6 per il 2019, resi subito disponibili e coordinando gli interventi rispetto alle scelte del Governo che, auspico, apporterà quasi tutte le risorse necessarie». Lo ha affermato il governatore Massimiliano Fedriga, intervenendo in Consiglio regionale a completamento di un preciso report, precedentemente esposto dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, su quanto avvenuto a fine ottobre nell'estremo Nordest, in particolare tra Carnia e Valcellina in montagna e tra Grado e Lignano sul mare.

«Il Friuli Venezia Giulia - ha evidenziato Fedriga - è, dopo il Veneto, la seconda regione più colpita in Italia dalla recente ondata di maltempo». «Rispetto a una prima stima dei danni alle infrastrutture pubbliche che supera i 550 milioni di euro, l'acconto di 6,5 milioni stanziato dal Governo - ha assicurato Fedriga - rappresenta un passaggio fondamentale in quanto riconosce al Friuli Venezia Giulia la seconda quota di finanziamento dopo quella concessa al Veneto, valutazione e graduatoria che auspico saranno confermate anche in futuro».

Rimarcando «l'ottimo funzionamento del Sistema Fvg in questa difficile fase emergenziale», Fedriga ha sottolineato l'encomiabile quanto efficace impegno di tutte le strutture e dei volontari coinvolti, ringraziando anche l'intero Consiglio regionale per avere dimostrato grande senso di responsabilità politica trasversale e avere reperito 870 mila euro da destinare immediatamente alle aree colpite. «Sono orgoglioso di rappresentare questa regione - ha concluso il governatore - che, ad ogni livello, dalle istituzioni a tutti i cittadini, ha reagito con determinazione e maturità».