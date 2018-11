Udine, donna di 54 anni trovata morta in casa

UDINE – Da alcuni giorni non dava più notizie di sé. Per questo i vicini, preoccupati, hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Sono stati questi ultimi, nel pomeriggio di martedì 13 novembre, a trovare il corpo senza vita di Bettina Buran, 54 anni, nella sua casa di viale Cadore. Ancora da chiarire le cause del decesso, che potrebbe essere avvenuto qualche giorno fa. La notizia è stata anticipata dal Messaggero Veneto.

Il corpo senza vita di Bettina Buran è stato trovato in camera da letto, sul pavimento. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Sono in corso gli approfondimenti del caso per chiarire le cause della morte.