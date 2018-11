A Villa Rubini una giornata di assaggi con i migliori vini del Fvg

TRIVIGNANO - Avere la possibilità di degustare nello stesso luogo e nella stessa giornata tutti i migliori vini del Friuli Venezia Giulia. È l’opportunità offerta dall’Ais, l’Associazione italiana sommelier, che sabato 17 novembre, dalle 11 alle 20, con ‘Mille ottimi motivi per esserci’ riunirà - nel complesso settecentesco di Villa Rubini a Merlana di Trivignano Udinese - 85 aziende vinicole regionali. Nel Folador della villa verranno stappati per l’assaggio 500 vini tra i quali le 43 etichette valutate come eccellenti dalla Guida Ais Vitae 2019, vera bibbia per sommelier, winelover e operatori del settore enologico e gastronomico.

LA MANIFESTAZIONE - La collaudata manifestazione, giunta alla sedicesima edizione, proporrà banchi di assaggio con sommelier dedicati alle singole aziende dove si potranno incontrare anche i produttori. Agli studenti dell’Isis Stringher verrà affidata l’area food dove si potranno consumare prodotti Dop e Pat della tradizione regionale.

LE VERTICALI - In spazi separati, sempre a Villa Rubini, verranno poi proposte ‘Le Verticali di Mangiavino’ riservate agli appassionati che desiderano accostarsi con maggiore attenzione ai vini regionali per verificare gli straordinari risultati qualitativi raggiunti anche dopo importanti invecchiamenti. Le aziende selezionate quest’anno da Mangiavino, il trimestrale dell’Ais Fvg che si occupa di promozione eno-gastronomica e turistica della nostra regione, saranno: Vigneti Pittaro (Brut Millesimato Oro 2001, 2003, 2005, 2007, 2009) ;I Clivi (Friulano Galea 2000, 2001, 2002, 2006, 2015); Scubla (Bianco Pomèdes 2008, 2010, 2012, 2014, 2016); La Castellada (Ribolla Gialla 1997, 2004, 2007, 2011, 2013); Specogna (Pinot Grigio Ramato Soleras 2001, 2002, 2004, 2006, 2012). L’atteso appuntamento dei sommelier del Friuli Venezia Giulia a Villa Rubini permetterà l’incontro con le eccellenze dell’enologia regionale e con i protagonisti del successo mondiale del vigneto Fvg che sempre più si pone sul mercato del vino come straordinaria zona vocata alla viticoltura.

INFO - I dettagli della manifestazione, che ha il patrocinio dell’Agenzia ErsaFvg e TurismoFvg, sono reperibili sul web agli indirizzi www.aisfvg.it e Facebook