Scontro in viale Venezia: una 50enne finisce in ospedale

UDINE - Incidente stradale, nel pomeriggio di martedì 13 novembre, in viale Venezia. A scontrarsi sono state due vetture: una Volkswagen Golf guidata da un 20enne di Codroipo e una Volkswagen Touran con alla guida una 50enne di Udine. Quest'ultima è rimasta ferita ed è stata portata in pronto soccorso per accertamenti.

Da quanto riferito dagli agenti della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale, intervenuti sul posto per i rilievi, entrambi i veicoli percorrevano viale Venezia dal centro verso la periferia, uno nella carreggiata principale, l'altro nel contro viale. Per cause ancora al vaglio dei vigili, durante una manovra di svolta, le due auto sono entrate in contatto. A restare ferita è stata la 50enne di Udine, soccorsa dal personale medico giunto sul posto a bordo di un'ambulanza.

Ci sono stati disagi al traffico, regolato da una seconda pattuglia della Polizia locale giunta sul luogo dell'incidente.