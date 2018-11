FVG - Nei prossimi giorni l'anticiclone andrà rafforzandosi sull'Italia e sull'Europa centrale favorendo, nei bassi strati, un afflusso di correnti nord-orientali progressivamente più secche.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 15 novembre, avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso con Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, sostenuta in serata. Sul Tarvisiano, e sulle zone montane più occidentali sarà probabile cielo variabile per il ristagno di nubi basse.