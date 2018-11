Il M5S inaugura 110 'Alberi per il futuro' a Pordenone   

PORDENONE - Al via tra una settimana l’edizione 2018 di 'Alberi per il futuro', di casa a Pordenone mercoledì 21 novembre alle 9.30 presso il parchetto di via Mestre. Aceri campestri, piante di biancospino e di corniolo solo alcuni degli arbusti che verranno piantati sul suolo cittadino, grazie all’iniziativa promossa dal MoVimento 5 Stelle e accolta dall’amministrazione comunale.

«Il M5S è storicamente ancorato ai valori ambientalisti che domenica prossima prenderanno vita attraverso un progetto di incentivazione del cuore verde della città, in cui pianteremo 110 alberi. Ogni albero – dichiarano i portavoce alla Camera dei Deputati e al comune di Pordenone, Luca Sut e Mara Turani – una volta cresciuto produce ossigeno per 3 persone. Ringraziamo per questo il comune di Pordenone che si è mostrato ricettivo nei confronti di un’iniziativa che sarà una goccia nel mare - hanno poi proseguito - ma è il nostro contributo personale a una causa portata avanti in collaborazione con l’associazione Gianroberto Casaleggio e che racchiude in sè una parte importante del messaggio di cui ci facciamo portavoce sui vari livelli istituzionali».

«Con noi – si avviano a concludere – saranno presenti anche la nostra deputata Sabrina De Carlo e l’eletto in Regione, Mauro Capozzella. Invitiamo dunque a essere presente, il prossimo 21 novembre, tutta la società civile che ha a cuore il benessere ambientale, non solo della nostra terra, ma di quella di tutti. Perché la rivoluzione culturale passa prima attraverso ognuno di noi». Così in una nota congiunta, i portavoce al comune di Pordenone e alla Camera dei Deputati per il MoVimento 5 Stelle, Luca Sut e Mara Turani.