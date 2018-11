Maltrattamenti contro la madre: denunciato un 17enne

CAMPOFORMIDO – Un 17enne è stato denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, oltre a essere stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti. E’ accaduto a Campoformido, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata al 112.

Una donna di 41 anni ha accusato il figlio di averla aggredita al termine di una lite, causandole diverse lesioni. I carabinieri giunti sul posto hanno provveduto alla perquisizione della casa, trovando 6 grammi di hashish negli spazi occupati dal giovane. Per questo, oltre al deferimento e alla segnalazione, il 17enne è stato allontanato da casa e alloggiato in una struttura di accoglienza.