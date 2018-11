Centis (Cittadini): «Prioritario lo sghiaiamento del lago di Barcis»

BARCIS - «I drammatici eventi atmosferici dei giorni scorsi non possono che aver ulteriormente aggravato la situazione. La sicurezza della pianura pordenonese non può prescindere dallo stato di salute del lago di Barcis che trattiene le acque della montagna e mette in sicurezza la valle». E' quanto dichiarato dal consigliere Tiziano Centis (Cittadini) in Consiglio regionale nel corso del dibattito seguito al quadro dettagliato fornito dalla Giunta in merito alle calamità naturali che hanno investito il Friuli Venezia Giulia.

«Oggi il lago - ha proseguito Centis - ha una capacità di circa 11 milioni di metri cubi a fronte dei 20 originari. Ripulire il fondale dagli inerti accumulatisi nel tempo, da un lato permetterebbe dunque la sicurezza di buona parte del sistema idrogelogico pordenonese e dall'altro un miglioramento del valore turistico del lago e una maggiore capacità nella produzione di energia elettrica». Il consigliere dei Cittadini ha inoltre raccomandato il massimo impegno della Giunta affinché da Roma arrivino adeguate risorse a favore della nostra regione a ristoro degli ingenti danni subiti.